На Ровенщине люди отравились сладостями из магазина

В Березном, что на Ровенщине, около 12 человек попали в больницу из-за отравления, из них четверо – дети. Известно, что все они ели торты и пирожные, купленные в местном магазине "Калач".

Первые больные начали обращаться в больницу еще в пятницу, 27 сентября. Все они жаловались на боль в животе и тошноту.

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Областной лабораторный центр Минздрава призывает всех, кто принимал приобретенные в этом магазине сладости, при появлении симптомов заболевания обращаться за медицинской помощью в больницу.

Сейчас медики подтвердили их диагноз – сальмонеллез.