На Ровенщине люди отравились сладостями из магазина
В Березном, что на Ровенщине, около 12 человек попали в больницу из-за отравления, из них четверо – дети. Известно, что все они ели торты и пирожные, купленные в местном магазине "Калач".
Первые больные начали обращаться в больницу еще в пятницу, 27 сентября. Все они жаловались на боль в животе и тошноту.
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Областной лабораторный центр Минздрава призывает всех, кто принимал приобретенные в этом магазине сладости, при появлении симптомов заболевания обращаться за медицинской помощью в больницу.
Сейчас медики подтвердили их диагноз – сальмонеллез.
"Это предприятие, которое имеет в своем составе кондитерский цех и магазин. То есть сначала их изготавливают, затем продают в своем же магазине. Люди говорят, что и торт, и пирожные потребляли. Мы это все выяснили и сейчас, по результатам лабораторных исследований, будем что-то делать", – сказал начальник управления госнадзора за соблюдением санитарного законодательства Василий Тонконоженко.
В магазине вины не признают
Магазин "Калач" относится к Березновскому комбинату общественного питания районного потребительского общества. Его руководитель Галина Кравчук прокомментировала инцидент. Она отравления людей не связывает с употреблением продукции из ее магазина.
Я считаю, что в любой ситуации нельзя просто обвинять безосновательно... Я даже сама своих всех людей отправила в независимую лабораторию. Мы очень давно работаем. У нас цех. Мы не делаем продукции много. В основном у нас булочные изделия, там нет особо чем травиться,
– ответила директор комбината.
Специалисты отобрали в магазине образцы продукции и проверили работников. Через три дня должны назвать окончательную причину отравления.