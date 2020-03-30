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На Ровенщине в реанимации умерла женщина с подозрением на коронавирус

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Коронавирус в Ровно / 0362.ua

В ночь на 30 марта скончалась 59-летняя жительница села Тынное Сарненского района, у которой подозревали наличие COVID-19. Известно, что у ее 17-летнего внука подозревают наличие инфекции.

Об этом сообщает пресс-служба Ровенской облгосадминистрации.

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Вчера поздно вечером в Сарненскую ЦРБ поступили женщина 1961 года рождения и ее внук из села Тынное. Женщина, к сожалению, ночью умерла. Внук в реанимации. Экспресс-тесты на коронавирус показали отрицательный результат, однако их биологические образцы проверят лабораторно с помощью ПЦР-тестов,
– сообщает пресс-служба.

Также в сообщении говорится, что ночью в Сарненскую районную больницу с подозрением на коронавирус госпитализировали трех жителей сел Чудель, Немовичи и Каменное-Случанское. Один из пациентов недавно вернулся из Польши. В общем, в области есть 5 новых подозрений на коронавирусную инфекцию.

По состоянию на 30 марта, в Ровенской области зарегистрировали 11 случаев заражения коронавирусом и 2 летальных случая.

COVID-19 зафиксировали в Ровно, Львове и Сарненском районах. Известно, что 9 из 11 случаев – жители села Тынное Сарненского района.

В связи со вспышкой, в области увеличили количество госпитальных баз для лечения коронавируса. Кроме Ровенской городской больницы и Сарненской ЦРБ, в регионе обустраивают еще Дубенскую городскую больницу, а также Рокитновскую и Костопольскую районные больницы.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Ровно Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Здоровье Лечение
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