На Ровненщине COVID-19 диагностировали у сотрудницы Ровненской ОГА
За минувшие сутки, 28 апреля, в Ровненской области подтвердили коронавирус у 29 человек, среди них 2 медицинских работника и сотрудница облгосадминистрации.
По результатам ПЦР-тестирования, у сотрудницы Ровненской облгосадминистрации подтвердили коронавирус. Об этом сообщил глава Ровненской ОГА Виталий Коваль в фейсбуке.
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Отмечается, что у ее коллег результаты отрицательные, однако у члена семьи больной коронавирус зафиксировали ранее.
В последний раз она была на рабочем месте 21 апреля. В рабочих кабинетах, согласно протоколу, сразу провели дезинфекцию. Облгосадминистрация продолжает работать в обычном режиме,
– заверил Коваль.
В общем 28 апреля COVID-19 на Ровненщине подтвердили у 29 человек, среди них двое медицинских работников. Возраст больных от 7 до 82 лет.
Новые случаи обнаружили:
- в Ровно – 8;
- в Ровненском районе – 16;
- в Здолбунове – 3;
- в городе Дубно – 1;
- в Гощанском районе области – 1.
Среди инфицированных и 2 медицинские сестры: из Дядьковицкой райбольницы и Ровненской ЦГБ,
– сообщил Коваль.
Коронавирус на Ровненщине: главное
- По состоянию на утро 29 апреля на Ровненщине зафиксировали 585 случаев заболевания COVID-19. 14 человек умерли, еще 57 выздоровели.
- В Ровненской области запустили спецрейсы для медработников. 14 автобусов возят людей из области в больницы Ровно. Междугородные маршруты при этом закрыли еще в марте, с тех пор полтысячи людей добирались на работу как могли.
- У четырех пациентов, которых в Ровно уже готовили к выписке, повторно обнаружили коронавирус.
- 11 апреля в Ровненской области коронавирусом заразился глава Сарненской районной госадминистрации Александр Кохан.
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