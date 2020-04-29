24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

На Ровненщине COVID-19 диагностировали у сотрудницы Ровненской ОГА

- Читати новину українською
COVID-19 на Рівненщині
COVID-19 на Рівненщині / Unsplash

За минувшие сутки, 28 апреля, в Ровненской области подтвердили коронавирус у 29 человек, среди них 2 медицинских работника и сотрудница облгосадминистрации.

По результатам ПЦР-тестирования, у сотрудницы Ровненской облгосадминистрации подтвердили коронавирус. Об этом сообщил глава Ровненской ОГА Виталий Коваль в фейсбуке.

Важно Возле эпицентра коронавируса на Ровненщине сняли блокпосты: фото

Отмечается, что у ее коллег результаты отрицательные, однако у члена семьи больной коронавирус зафиксировали ранее.

В последний раз она была на рабочем месте 21 апреля. В рабочих кабинетах, согласно протоколу, сразу провели дезинфекцию. Облгосадминистрация продолжает работать в обычном режиме,
– заверил Коваль.

В общем 28 апреля COVID-19 на Ровненщине подтвердили у 29 человек, среди них двое медицинских работников. Возраст больных от 7 до 82 лет.

Новые случаи обнаружили:

  • в Ровно – 8;
  • в Ровненском районе – 16;
  • в Здолбунове – 3;
  • в городе Дубно – 1;
  • в Гощанском районе области – 1.

Среди инфицированных и 2 медицинские сестры: из Дядьковицкой райбольницы и Ровненской ЦГБ,
– сообщил Коваль.

Коронавирус на Ровненщине: главное

  • По состоянию на утро 29 апреля на Ровненщине зафиксировали 585 случаев заболевания COVID-19. 14 человек умерли, еще 57 выздоровели.
  • В Ровненской области запустили спецрейсы для медработников. 14 автобусов возят людей из области в больницы Ровно. Междугородные маршруты при этом закрыли еще в марте, с тех пор полтысячи людей добирались на работу как могли.
  • У четырех пациентов, которых в Ровно уже готовили к выписке, повторно обнаружили коронавирус.
  • 11 апреля в Ровненской области коронавирусом заразился глава Сарненской районной госадминистрации Александр Кохан.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Автор: Алена Захарова
Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Новости Здоровье Лечение Здоровье Больница Медицина Ровно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Клещевой энцефалит: возбудитель, симптомы, профилактика и лечение
28 апреля , 00:59 Клещевой энцефалит: возбудитель, симптомы, профилактика и лечение
Олександр Бевза
Что делать, если скорая помощь отказывается приезжать: советы юриста
23 апреля , 15:03 Что делать, если скорая помощь отказывается приезжать: советы юриста
Олександр Бевза