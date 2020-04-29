На Ровненщине COVID-19 диагностировали у сотрудницы Ровненской ОГА

За минувшие сутки, 28 апреля, в Ровненской области подтвердили коронавирус у 29 человек, среди них 2 медицинских работника и сотрудница облгосадминистрации.

По результатам ПЦР-тестирования, у сотрудницы Ровненской облгосадминистрации подтвердили коронавирус. Об этом сообщил глава Ровненской ОГА Виталий Коваль в фейсбуке.

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Отмечается, что у ее коллег результаты отрицательные, однако у члена семьи больной коронавирус зафиксировали ранее.

В последний раз она была на рабочем месте 21 апреля. В рабочих кабинетах, согласно протоколу, сразу провели дезинфекцию. Облгосадминистрация продолжает работать в обычном режиме,

– заверил Коваль.

В общем 28 апреля COVID-19 на Ровненщине подтвердили у 29 человек, среди них двое медицинских работников. Возраст больных от 7 до 82 лет.

Новые случаи обнаружили:

в Ровно – 8;

в Ровненском районе – 16;

в Здолбунове – 3;

в городе Дубно – 1;

в Гощанском районе области – 1.

Среди инфицированных и 2 медицинские сестры: из Дядьковицкой райбольницы и Ровненской ЦГБ,

– сообщил Коваль.

Коронавирус на Ровненщине: главное

По состоянию на утро 29 апреля на Ровненщине зафиксировали 585 случаев заболевания COVID-19. 14 человек умерли, еще 57 выздоровели.

заболевания COVID-19. 14 человек умерли, еще 57 выздоровели. В Ровненской области запустили спецрейсы для медработников. 14 автобусов возят людей из области в больницы Ровно. Междугородные маршруты при этом закрыли еще в марте, с тех пор полтысячи людей добирались на работу как могли.

14 автобусов возят людей из области в больницы Ровно. Междугородные маршруты при этом закрыли еще в марте, с тех пор полтысячи людей добирались на работу как могли. У четырех пациентов, которых в Ровно уже готовили к выписке, повторно обнаружили коронавирус.

11 апреля в Ровненской области коронавирусом заразился глава Сарненской районной госадминистрации Александр Кохан.

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