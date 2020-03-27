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На Ровненщине подтвердили первую смерть от коронавируса

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На Ровненщине подтвердили, что одна из женщин из села Тынное Сарненского района умерла от коронавируса.

Дослідження ПЛР-методом на коронавірус провів Рівненський обласний лабораторний центр. Про це написав голова Рівненської ОДА Віталій Коваль написав на своїй сторінці в фейсбуці.

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Додамо, що для офіційного підтвердження смерті від Covid-19 всі зразки має перевірити лабораторія в Києві.

Коваль додав, що у Рівне перевірили також двох жінок із Сарненського району, які попередньо мали позитивний результат за експрес-тестами, і шістьох інших пацієнтів, які лежали в інфекційному відділенні Сарненської ЦРЛ. Коронавірус підтвердився у всіх випадках.


Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Украины Ровно Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Здоровье Здоровая жизнь
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