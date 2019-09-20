На Ровненщине в кафе массово отравились люди

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Отравление в Ровненской области
Отравление в Ровненской области / Вільне життя

После празднования крестин в одном из кафе города Дубно отравились 11 человек. Среди пострадавших также продавщица магазина-кафетерия, которая готовила блюда.

Первые пациенты обратились в больницу 17 сентября с признаками острого гастроэнтероколита. Сейчас пять человек госпитализированы, а остальные шестеро-лечатся амбулаторно.

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По словам местных изданий, у четырех госпитализированных нашли сальмонеллу.

Известно, что все пациенты праздновали крестины в местном магазине – кафе "На Паненській". Сейчас в городе проводится комплекс противоэпидемиологических мероприятий.

 
Гастроэнтероколит – что это?

Это воспалительный процесс, который одновременно охватывает весь желудочно-кишечный тракт и сильнее всего поражает слизистую оболочку кишечника.

Гастроэнтероколит протекает в острой и хронической форме. 

Магазин-кафетерий "На Паненській" прошел государственную регистрацию еще несколько лет назад, после чего не проверялся специалистами Госпродпотребслужбы.

В кафетерии уже провели расследование. В ходе проверки эксперты выявили грубые нарушения безопасности. Кроме проблем с санитарией, в учреждении ненадлежащим образом хранились сырые и готовые продукты.

Кроме того, у одного из работников кафетерия нет медицинской книжки.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Инфекция Желудочно-кишечный тракт Отравление Ровно Здоровое питание
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