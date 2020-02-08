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На сайте Президента появилась петиция с требованием убрать неэффективные средства из аптек

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Фуфломицины в аптеках / pixabay.com

Петиция №22/081960-еп появилась на официальном интернет-представительстве Президента Украины 3 января 2020. Ее инициатор Сергей Пругло требует убрать из аптек так называемые "фуфломицины" – недейственные препараты или лекарства с недоказанной эффективностью.

Аптеки – только для лекарств и медицинских средств, заявляет автор петиции Сергей Пругло.

К теме: "Фуфломицины": как определить, что лекарства неэффективны

Инициатор петиции заметил, что в последнее время в аптеках часто предлагают средства сомнительной пользы: БАДы, диетические добавки и другие "фуфломицины".

Сергей отмечает, что большинство посетителей аптек – пенсионеры, у которых и так "не всегда есть деньги на еду". Автор считает продажу недейственных лекарств – аморальным явлением, тем более, по такой высокой цене.

Если закон примут и его проигнорируют, автор предлагает лишать фирм лицензии или же ввести систему штрафов.

Считаю нужным запретить продажу в аптеках всего, что не является лекарственным средством. В аптеках нужно продавать только лекарственные средства и надлежащего качества. В противном случае лишать фирмы лицензии, вводить высокие штрафы и т.д.,
– говорится в петиции.

Заметим! Чтобы петицию рассмотрел президент, она должна в течение 90 дней набрать более 25 тысяч голосов.

Проголосовать за петицию можно здесь.​

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Лекарства Здоровье Новости Здоровье Лечение
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