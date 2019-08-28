На самом ли деле вреден обработанный картофель: объяснение Супрун

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На самом ли деле вреден обработанный картофель
На самом ли деле вреден обработанный картофель / Фото из открытых источников

Большинство убеждены, что картофель, который обработан специальными веществами-пестицидами, вреден. Так стоит ли бояться "химии"?

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун отмечает, что убивать колорадских жуков полезно для картофеля.

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Это необходимо для того, чтобы урожай картофеля не был испорчен.

Ульяна Супрун отмечает: у картофеля, если клубни не обработали фунгицидом, содержание других пестицидов достаточно мало – средства защиты наносят на ботву.

 
Фунгициды –что это?

Это препараты, применяемые в борьбе с болезнями растений для уничтожения или угнетения роста грибов и их спор.

 
Ульяна Супрун
“Главная угроза пестицидов не для конечного потребителя. Они действуют прежде всего на человека, что их распыляет, а также могут попадать в среду и разрушать биоразнообразие”.

Во время обработки урожая пестицидами стоит позаботиться о средствах индивидуальной защиты (респиратор, закрытая одежда, перчатки). Не стоит превышать указанную дозу средства. Также не покупайте средства на черном рынке.

При обробленні врожаю одягайте респіратор, закритий одяг, рукавиці
При обработке урожая надевайте респиратор, закрытую одежду, перчатки

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Ульяна Супрун
Источник: Здоров'я 24
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