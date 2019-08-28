На самом ли деле вреден обработанный картофель: объяснение Супрун

Большинство убеждены, что картофель, который обработан специальными веществами-пестицидами, вреден. Так стоит ли бояться "химии"?

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун отмечает, что убивать колорадских жуков полезно для картофеля.

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Это необходимо для того, чтобы урожай картофеля не был испорчен.

Ульяна Супрун отмечает: у картофеля, если клубни не обработали фунгицидом, содержание других пестицидов достаточно мало – средства защиты наносят на ботву.

Фунгициды –что это? Это препараты, применяемые в борьбе с болезнями растений для уничтожения или угнетения роста грибов и их спор.

Ульяна Супрун “Главная угроза пестицидов не для конечного потребителя. Они действуют прежде всего на человека, что их распыляет, а также могут попадать в среду и разрушать биоразнообразие”.

Во время обработки урожая пестицидами стоит позаботиться о средствах индивидуальной защиты (респиратор, закрытая одежда, перчатки). Не стоит превышать указанную дозу средства. Также не покупайте средства на черном рынке.



При обработке урожая надевайте респиратор, закрытую одежду, перчатки

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