На самом отдалённом острове Земли зафиксировали коронавирус
Первый случай коронавируса зафиксировали на острове Пасхи, который считается самым отдаленным населенным островом.
На чилийском острове Пасхи коронавирус обнаружили у 73-летней женщины, сообщает Fayer Wayer.
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Местные власти отметили, что состояние пациентки стабильное, а все контактные лица находятся под наблюдением.
Власти призывают горожан не паниковать, а придерживаться всех необходимых профилактических мер.
К слову, 16 марта на острове Пасхи закрыли единственный аэропорт, а 19 марта ввели карантин.
По состоянию на 24 марта, в Чили зафиксировали 922 случая заболевания коронавирусом и 2 смерти. Зато по всему миру зарегистрировали 395 647 случаев заражения и 17 241 смертельных случаев.
Как защититься от коронавируса / Инфографика 24 канала
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