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На самом отдалённом острове Земли зафиксировали коронавирус

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Первый случай коронавируса зафиксировали на острове Пасхи, который считается самым отдаленным населенным островом.

На чилийском острове Пасхи коронавирус обнаружили у 73-летней женщины, сообщает Fayer Wayer.

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Местные власти отметили, что состояние пациентки стабильное, а все контактные лица находятся под наблюдением.

Власти призывают горожан не паниковать, а придерживаться всех необходимых профилактических мер.

К слову, 16 марта на острове Пасхи закрыли единственный аэропорт, а 19 марта ввели карантин.

По состоянию на 24 марта, в Чили зафиксировали 922 случая заболевания коронавирусом и 2 смерти. Зато по всему миру зарегистрировали 395 647 случаев заражения и 17 241 смертельных случаев.


Как защититься от коронавируса / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Путешествия Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Здоровье Лечение
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