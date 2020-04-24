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На сколько лет коронавирус сокращает жизнь человека

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На сколько лет коронавирус сокращает жизнь человека / Getty Images

Ученые считают, что у человека, переболевшего коронавирусом COVID-19, сокращается продолжительность жизни.

Об этом написали сотрудники Национальной службы здравоохранения Шотландии и эксперты из университетов Глазго и Эдинбурга, исследование опубликовано на Wellcome Open Research. Добавим, что статья еще не прошла рецензирование, а для подтверждения теории необходимо дальнейшее изучение.

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По мнению ученых, перенесенный коронавирус сокращает продолжительность жизни человека в среднем на 10 лет.

"Мужчины из-за коронавируса покидают этот мир в среднем на 13 лет раньше, а женщины – на 11", – говорится в исследовании.

По словам исследователей, коронавирус – это значительная нагрузка для организма пациента, из-за этого могут возникать такие последствия.

Ранее 24 канал со ссылкой на исследование специалистов из Института Пастера писал, что антитела после заражения COVID-19 появляются у 26% людей.


Что известно о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Коронавирус COVID-19 исследования Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь
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