На сколько лет полезные привычки продлевают жизнь: ответ ученых

Здоровое питание, физическая активность, отказ от вредных привычек могут предотвратить большинство заболеваний, а следовательно продлить жизнь. Ученые определили на сколько и какие именно привычки продлевают жизнь.

Ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения изучили данные 100 тысяч человек, чтобы определить, какие привычки продлевают жизнь человека.

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Наиболее эффективными для продления жизни оказались:

Отказ от курения.

Нормальный индекс массы тела.

Ограниченное употребление алкоголя.

Здоровое питание.

Физическая активность.



Физическая активность является важной составляющей здорового образа жизни / Фото: Unsplash

Примечательно, что спорту следует уделять не менее 30 минут в день.

Наличие перечисленных привычек снижает риск рака, диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

Женщины, которые ведут здоровый образ жизни, имеют высокие шансы дожить до 84-летнего возраста не заболев диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями. Женщины, которые не соблюдают ни одной из этих привычек, максимально проживают без заболеваний до 73,7 лет.



Курильщики рискуют умереть преждевременно / Фото: Unsplash

Мужчины, которые ведут здоровый образ жизни и не имеют вредных привычек, могут прожить без заболеваний до 81,1 лет, а те, кто не придерживается этих привычек – только до 73 лет.

Наименьшие шансы на здоровую старость были у мужчин и женщин с ожирением или привычкой выкуривать более 15 сигарет в день.

Здоровый образ жизни может подарить мужчинам 7,5 лет, а женщинам – 10 лет жизни без хронических заболеваний,

– резюмируют ученые.

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