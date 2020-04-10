На Сумщине COVID-19 обнаружили у 4 медиков: детали
Инфицирование коронавирусом подтвердили у 4 медработников: врачей городов Сумы, Шостка и в селе Казацком, что в Конотопском районе. В областном центре заболела врач из частной клиники. Впрочем, самое интересное то, что женщина говорит: с больными не контактировала.
Об инфицировании медиков рассказал во время брифинга в Сумской ОГА исполняющий обязанности директора областного лабораторного центра Владимир Збаражский.
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На сегодня имеем 4 медработников, у которых подтвердили COVID-19,
– рассказал он.
Отдельно Збаражский рассказал о течении заболевания у врача из Сум.
"Женщина находится на самоизоляции. Насколько мне известно, ее муж тоже врач, он сдавал материал на исследование. Коронавирус у него не обнаружен. С больными женщина не контактировала", – отметил руководитель лабораторного центра.
Брифинг по ситуации с коронавирусом на Сумщине: видео
Какова ситуация с COVID-19 на Сумщине?Среди восточных регионов именно Сумщина лидирует по количеству инфицированных коронавирусом. Там обнаружили аж 63 случая. Среди них, к сожалению, – 2 летальных.
Карта Сумской области и количество инфицированных в регионе / Пресс-служба Сумской ОГА
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