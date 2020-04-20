На Сумщине объяснили, почему вовремя не сообщили количество новых случаев заражения COVID-19

В Сумской области результаты исследований на коронавирус за 19 апреля не подали вовремя в Киев, потому что получили их с опозданием.

20 апреля утром в Минздраве сообщили количество новых подтвержденных случаев коронавируса в Украине. Однако министр здравоохранения Максим Степанов добавил, что семь областей не предоставили новые данные.

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Степанов сказал, что это недопустимо и они выясняют причины этой ситуации.

Директор Сумского областного лабцентра Владимир Збаражский уже прокомментировал заявление главы Минздрава.

На Пасху в лаборатории прорабатывали около 80 образцов. Результаты исследований получили только в 23:00, а отчетность подается по состоянию на 22:00,

– заявил Збаражский.

Он добавил, что за последние сутки не подтвердили новых случаев инфицирования COVID-19 в Сумской области.

Добавим, что сейчас известно о 83 случаях заражения коронавирусной инфекцией в Сумской области.



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