На Сумщине подтвердили 5 новых случаев заражения COVID-19, один человек умер
На Сумщине лабораторно подтвердили еще 5 случаев заболевания коронавирусом. Из них один зафиксировали в Конотопе. К сожалению, жизнь больного не удалось спасти.
Главный инфекционист Сумской области Ирина Троцкая во время брифинга отметила, что умерла женщина из Конотопского района, у которой был положительный тест на коронавирус.
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Другие 4 пациента сейчас в стабильном состоянии, осложнений нет. По информации Троцкой, из этих четырех человек двое контактировавших с умершей. Это жители Конотопского района, которые находятся на самоизоляции.
Еще два случая заболевания COVID-19 подтвердили в Сумах, один человек госпитализирован в Сумскую областную инфекционную клиническую больницу, другой также находится на самоизоляции.
Мэр Конотопа также заявил, что умершая женщина контактировала по меньшей мере с 70 людьми, поскольку предоставляла услуги по биоэнергетическому лечению. Троцкая отметила, что сейчас определяются все контактные лица пациентов с коронавирусом.
По состоянию на 27 марта с подозрением на COVID-19 в Сумской области находятся 11 человек, из них 8 остаются на самоизоляции.
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