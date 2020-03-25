На Сумщине впервые зафиксировали коронавирус

На Сумщине подтвердили первый случай заболевания коронавирусом Covid-19.

Об этом сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин на своей странице в фейсбуке.

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Городской голова написал, что заболела 76-летняя женщина из села Казацкое Конотопского района.

"В Конотопе только диагностировали первый случай заболевания коронавирусом. Женщина 76 лет из села Казацкое Конотопского района. На данный момент находится в реанимации ЦРБ. Принимаем все необходимые меры. Человек в сознании и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких", – написал городской голова.

Семенихин добавил, что женщине было сделано два теста на наличие коронавируса и оба показали положительный результат.



Симптомы коронавируса / инфографика 24 Канала

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