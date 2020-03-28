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На Тернопольщине больной коронавирусом полуторагодовалый ребенок в реанимации

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Состояние полуторагодовалого ребенка, у которого подтвердили коронавирус на Тернопольщине, не улучшается. Сейчас он находится в реанимационном отделении. У ребенка подтвердили пневмонию.

Об этом сообщил Тернопольский штаб противодействия коронавирусу.

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В сообщении говорится, что ребенок находится в реанимационном отделении, а его состояние стабильно тяжелое.

В реанимационном отделении больницы проходит лечение ребенок, которому 1,5 года, из Кременецкого района. У него подтвердили COVID-19. Состояние ребенка – тяжелое-стабильное, подтверждена пневмония,
– говорится в сообщении.

Предполагают, что ребенок мог заразиться от родственника, который недавно вернулся из Польши. Мужчина не соблюдал карантинные требования и не находился в изоляции.

Важно! По состоянию на 28 марта на Тернопольщине зафиксировано 46 случаев Covid-19. Еще три случая проверяют.

Согласно сообщению штаба, в Тернопольской области от коронавируса лечат также ребенка 11 лет. А еще у двоих детей диагноз устанавливают.

 

Что известно о распространении коронавируса на Тернопольщине? Первый случай инфицирования коронавирусом в Тернопольской области зафиксировали 20 марта. Заболел 57-летний священник. По словам МВД, в полиции посчитали, что больной священник за неделю контактировал с более чем 500 человек. После этого в Тернопольской ОГА проголосовали за введение в области режима чрезвычайной ситуации. Известно, что коронавирус подтвердили у 24 медработников Тернопольщины. А 25 марта от коронавируса умер мужчина – это одна из 8 жертв коронавируса в Украине.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровье Новости Здоровье Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Дети Тернополь Лечение
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