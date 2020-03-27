На Тернопольщине Covid-2019 подтвердили у ребенка: его состояние средне-тяжелое
В Тернопольской детской городской больнице лабораторно подтвердили 2 случая коронавируса: у женщины и ее ребенка. Они находятся вместе в боксе инфекционного отделения медучреждения.
Ребенку 11 лет. Его состояние медики оценивают как средне-тяжелое, пневмонии нет. Об этом информирует Тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом. Следовательно, по состоянию на 27 марта в области зафиксированы 26 случаев Covid-2019, 1 из них летальный.
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Состояние 11-летнего ребенка – средне-тяжелое с положительной динамикой. В таком же состоянии и мама. Она находится вместе с ребенком в отдельном боксе инфекционного отделения. Медики работают в защитных костюмах, которыми больница обеспечена,
– говорится в сообщении.
Отметим, что еще 3 подозрения на коронавирус в Тернопольской городской детской больнице – не подтвердились. Одному ребенку с подозрением сейчас сделали лабораторные исследования и ждут результат.
Что известно о ситуации с коронавирусом на Тернопольщине:
- Первого больного коронавирусом в Тернопольской области обнаружили 20 марта. Заболел 57-летний священник. Он контактировал с почти полусотней людей: проводил церковные службы и был на похоронах.
- Через несколько дней Covid-2019 подтвердили у 68-летнего мужчины, который контактировал с батюшкой. Это – житель Монастырского района, он умер от осложнений, вызванных инфекцией, фактически сразу после госпитализации.
- Чтобы остановить распространение инфекции, в области закрыли 6 сел.
- В Тернопольской ОГА проголосовали за введение в области режима чрезвычайной ситуации.
- Впоследствии в городе ввели масочный режим, а работу общественного транспорта остановили. Маршрутки будут возить на работу только медиков, правоохранителей, коммунальщиков, работников продуктовых магазинов и аптек, работников органов государственной власти.
- На въездах в Тернополь планируют создать санитарно-контрольные посты. Там будут проводить температурный скрининг.
- По состоянию на утро 27 марта на Тернопольщине уже 26 случаев инфицирования Covid-2019. Среди больных – по меньшей мере, 5 медиков.
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