На Тернопольщине Covid-2019 подтвердили у ребенка: его состояние средне-тяжелое

В Тернопольской детской городской больнице лабораторно подтвердили 2 случая коронавируса: у женщины и ее ребенка. Они находятся вместе в боксе инфекционного отделения медучреждения.

Ребенку 11 лет. Его состояние медики оценивают как средне-тяжелое, пневмонии нет. Об этом информирует Тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом. Следовательно, по состоянию на 27 марта в области зафиксированы 26 случаев Covid-2019, 1 из них летальный.

Актуально В Украине подтвердили 218 случаев заражения Covid-19

Состояние 11-летнего ребенка – средне-тяжелое с положительной динамикой. В таком же состоянии и мама. Она находится вместе с ребенком в отдельном боксе инфекционного отделения. Медики работают в защитных костюмах, которыми больница обеспечена,

– говорится в сообщении.

Отметим, что еще 3 подозрения на коронавирус в Тернопольской городской детской больнице – не подтвердились. Одному ребенку с подозрением сейчас сделали лабораторные исследования и ждут результат.

Что известно о ситуации с коронавирусом на Тернопольщине:

Первого больного коронавирусом в Тернопольской области обнаружили 20 марта. Заболел 57-летний священник. Он контактировал с почти полусотней людей: проводил церковные службы и был на похоронах.

Через несколько дней Covid-2019 подтвердили у 68-летнего мужчины, который контактировал с батюшкой. Это – житель Монастырского района, он умер от осложнений, вызванных инфекцией, фактически сразу после госпитализации.

Чтобы остановить распространение инфекции, в области закрыли 6 сел.

В Тернопольской ОГА проголосовали за введение в области режима чрезвычайной ситуации.

Впоследствии в городе ввели масочный режим, а работу общественного транспорта остановили. Маршрутки будут возить на работу только медиков, правоохранителей, коммунальщиков, работников продуктовых магазинов и аптек, работников органов государственной власти.

На въездах в Тернополь планируют создать санитарно-контрольные посты. Там будут проводить температурный скрининг.

По состоянию на утро 27 марта на Тернопольщине уже 26 случаев инфицирования Covid-2019. Среди больных – по меньшей мере, 5 медиков.



Как отличить симптомы коронавируса от гриппа и простуды / Инфографика 24 канала