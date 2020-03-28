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На Тернопольщине еще в двух детей подтвердили COVID-19: количество больных в области почти 50

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Коронавирус в Тернопольской области подтвердили еще у двух детей 13 и 14 лет и женщины с Монастырского района.

Детям 13 и 14 лет, их состояние средне-тяжелое. Об этом сообщил Тернопольский штаб противодействия коронавирусу.

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Подтвердили три новых случая COVID-19

Сообщается, что трое больных находятся в инфекционном отделении Тернопольской городской детской больницы.

Детям 13 и 14 лет, их состояние средне-тяжелое, состояние мамы – относительно-удовлетворительное. Также в инфекционном отделении находится одиннадцатилетний ребенок и его мама с Монастырского района. Состояние больных – относительно-удовлетворительное,
– говорится в сообщении.

Также с диагнозом COVID-19 в реанимации находится 1,5 летний ребенок из Кременецкого района. Его состояние медики оценивают как тяжелое стабильное, у малышей подтверждена пневмония. Отмечается, что инфицировать ребенка мог родственник, который вернулся из Польши.

Важно! По состоянию на 28 марта на Тернопольщине зафиксировано 49 случаев Covid-19.

Что известно о распространении коронавируса на Тернопольщине?
Первый случай инфицирования коронавирусом в Тернопольской области зафиксировали 20 марта. Заболел 57-летний священник. По словам МВД, в полиции посчитали, что больной священник за неделю контактировал с более 500 людьми. После этого в Тернопольской ОГА проголосовали за введение в области режима чрезвычайной ситуации. Известно, что коронавирус подтвердили в 24 медработников Тернопольщины. А 25 марта от коронавируса умер мужчина – это одна из 8 жертв коронавируса в Украине.


Как не заболеть коронавирусом / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Коронавирус в Украине Дети Тернополь Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Здоровье Лечение
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