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На Тернопольщине эвакуированных из Уханя отгоняли молитвами: видео

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Молебен из-за эвакуации из Уханя / Скриншот из видео

Люди собрались вечером 19 февраля, чтобы помолиться за то, чтобы эвакуированных людей не везли в санаторий "Медоборы", который расположен неподалеку от Тернополя.

Молебен происходил в то время, когда пассажиры готовились к посадке на самолет, сообщает Файне Мисто.

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Несмотря на дождь, жители около 10 деревень собрались на одном из блокпостов и начали молиться. На видео можно услышать, как группа людей поет "Пресвятая Богородице, спаси нас", а священник проводит службу. Люди на видео заявляли, что будут стоять всю ночь.

С нами бог, и мы отправляем молебен, чтобы бозя помогла от нас то все отвернуть,
– комментирует местная жительница.

Местные жители отметили, что такой же молебен проходил и 18 февраля.

Молебен в Тернопольской области против заселения эвакуированных в "Медоборы": видео

Кратко об эвакуации людей из Уханя

  • 20 февраля самолет SkyUp сделал конечную остановку в Харькове, откуда эвакуированных людей автобусами отправили в медцентр "Новые Санжары", что в Полтавской области.
  • Ни у одного эвакуированного нет никаких симптомов простуды.
  • На карантин уйдут не только эвакуированные 45 украинцев и 27 иностранцев, но и персонал, который обслуживал людей на самолете.
  • Жители поселка городского типа Новые Санжары протестуют против решения властей и не хотят, чтобы эвакуированных селили в местный медцентр. Кроме перекрытия дорог и поджигания шин, произошла еще и стычка с правоохранителями.
  • Персонал "Новых Санжар" вывезли. С эвакуированными будут контактировать только те врачи, которые находились на самолете.
  • В помещении будут действовать все необходимые меры инфекционной безопасности. Отходы не будут попадать в общую канализацию,а будут утилизироваться.
  • Медцентру обеспечена постоянная охрана.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровье Возвращение украинцев из Китая Коронавирус 2020 Новости Здоровье Курьезные новости Тернополь Психология
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