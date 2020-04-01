На Тернопольщине в Монастырисском районе количество больных COVID-19 увеличилось до 78
В Монастырисском районе Тернопольской области увеличилось количество пациентов, у которых диагностировали коронавирус COVID-19. В районе подтвердили 78 случаев, среди инфицированных – 5 детей.
Об этом сообщил глава Монастырисской райгосадминистрации Павел Дронь.
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По состоянию на 20:00 в Монастырисском районе зафиксировали 78 человек, инфицированных коронавирусом
Среди больных – 32 медицинских работника: 10 врачей, 14 медсестер, 8 младших медсестер.
Кроме того, COVID-19 подтвердили у 5 детей, 3 госслужащих, 2 полицейских, 1 священника, 1 заведующего детского сада, 1 учителя, 1 спасателя ГСЧС, 1 главы ОТО (объединенная территориальная община).
Дронь добавил, что в районном госпитале сейчас находятся 18 больных, у 4 из них – заболевание в тяжелой форме.
Как выявляют коронавирус / инфографика 24 канала
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