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На Тернопольщине медсестры планируют уволиться из-за вспышки коронавируса среди медперсонала

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На Тернопольщине медсестры подали заявления на увольнение / Иллюстративное фото

На Тернопольщине COVID-19 заболели 25 медиков. В связи с этим, некоторые медсестры подали заявления на увольнение.

В Монастырском районе, где зафиксировали вспышку коронавируса, некоторые медсестры написали заявления на увольнение из-за инфицирования своих коллег, сообщает hromadske.

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Заместитель председателя Монастырской РГА Павел Дронь допускает возможность того, что в районе может возникнуть нехватка персонала. Зато сейчас, заверил он, медиков достаточно.

Работает 10 врачей, которые задействованы в переоборудованной больнице на инфицированный госпиталь, и примерно 15 медсестер,
– уточнил он.

Напомним, что в Монастырском районе Тернопольской области коронавирусом заболела медсестра. Сначала ей сделали тест на грипп, который показал положительный результат.

Следовательно, пока она лежала в реанимации, ее спокойно посещали коллеги. Из-за отсутствия улучшения общего состояния у женщины таки взяли образцы на ПЦР-тест, который показал наличие коронавируса. После этого COVID-19 обнаружили у еще 24 медиков.

По состоянию на 30 марта, в Тернопольской области подтвердили 60 случаев заражения коронавирусом, 47 из которых в Монастырском районе. К сожалению, 1 пациент умер.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Здоровье Здоровье Лечение Тернополь
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