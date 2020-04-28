На Тернопольщине от COVID-19 умер священник: уже больным он правил службы тайком в доме

На Тернопольщине инфекционисты устанавливают круг общения священника, который умер от коронавируса. Известно, что священник правил службу, несмотря на запрет, тайком в частном доме.

Про це повідомив голова Шумської РДА Віталій Кудлак у відеозверненні.

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Серед померлих 55-річний священник, житель села Потуторів, Шумського району, який помер вчора, він проводив відправи таємно у приватному помешканні. Сьогодні медики проводять роботи по виявленню широкого кола контактних осіб,

– повідомив Віталій Кудлак.

У Шумському районі, що на Тернопільщині наразі виявили 69 хворих на коронавірус, з них троє людей померли.

Чому небезпечні церковні служби під час пандемії COVID-19? 12 березня в Україні розпочався карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції та для недопущення поширення COVID-19. Заборонені усі масові зібрання людей. В групі ризику смерті від коронавірусної хвороби – люди старшого віку, а значна частина парафіян, які регулярно ходять до церкви, саме старшого віку. Тісні контакти, цілування ікон та причастя з однієї ложки сприяють поширенню інфекції.

Яка відповідальність передбачена за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу

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