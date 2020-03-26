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На Тернопольщине подтвердили 24 случая Covid-19

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В Тернопольской области коронавирус подтвердили у 24 человек. Среди больных – ребенок, которому 11 лет. Диагноз подтвердили и у матери, они находятся в Тернопольской городской детской больнице. Кроме того, коронавирус обнаружили у 9 медиков из Монастыриского района.

21 больных Сovid-19 – в Монастырском районе, 1 – летальный. Об этом сообщили в Тернопольском штабе противодействия коронавирусу.

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Что известно о больных

  • 9 медиков – жители Монастырского района.
  • 11-летний ребенок и его мать – Монастырский район.
  • 1 – житель города Залещики. Мужчине 57 лет. Находится в Тернопольской больнице скорой помощи.
  • 1 – житель города Тернополя. Мужчине 55 лет. Он обратился к семейному врачу и находится в самоизоляции.
  • 1 – житель Золотого Потока Бучацкого района – медик Монастырской больницы.

Что известно о распространении коронавируса на Тернопольщине

Первого больного коронавирусом в Тернопольской области обнаружили 20 марта. Заболел 57-летний священник. Известно, что некоторое время он проводил службу, а также проводил погребальную церемонию и контактировал с другими священниками. По данным МВД, после заражения он контактировал с почти полсотней людей.

Чтобы остановить распространение инфекции, в области закрыли 6 сел. В Тернопольской ОГА проголосовали за введение в области режима чрезвычайной ситуации.

Впоследствии в городе ввели масочный режим, а работу общественного транспорта остановили. Маршрутки будут возить на работу только медиков, правоохранителей, коммунальщиков, работников продуктовых магазинов и аптек, работников органов государственной власти.

На въездах в Тернополь планируют создать санитарно-контрольные посты. Там будут проводить температурный скрининг.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Здоровье Лечение
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