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На Тернопольщине уже 43 случая коронавируса: заболел 1,5-летний ребенок

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В селе Лидихов на Тернопольщине 27 марта зафиксировали первый случай заражения коронавирусом COVID-19 – заболел полуторагодовалый ребенок. Всего в области инфицировано уже 43 человека.

Об этом председатель Кременецкого районного совета Владимир Стефанский сообщил в своем фейсбуке.

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К сожалению, есть первый случай заражения короновирусом COVID-19 в районе. У полуторагодовалого ребенка из села Лидихов обнаружили воспаление легких. Ребенка почаевские врачи с согласованием с родителями отправили на лечение в Тернополь. Сегодня у ребенка официально подтвердили коронавирус,
– рассказал Стефанский. 

По его словам, вероятно, ребенок заразился от дяди, который недавно приехал в Украину из Польши. Мужчина не соблюдал карантинных требований и не находился в изоляции.

Важно! По состоянию на 27 марта на Тернопольщине зафиксировано 43 случая коронавируса.

 

 

Распространение коронавируса на Тернопольщине: главное

  • Первого больного коронавирусом в Тернопольской области обнаружили 20 марта. Заболел 57-летний священник. Он некоторое время правил службы, а также проводил похоронную церемонию и контактировал с другими священниками. По данным МВД, после заражения он контактировал с почти 500 людьми.
  • Чтобы остановить распространение инфекции, в области закрыли 6 сел.
  • Впоследствии в Тернополе ввели масочный режим, а работу общественного транспорта остановили. Маршрутки будут возить на работу только медиков, правоохранителей, коммунальщиков, работников продуктовых магазинов и аптек, работников органов государственной власти.
  • На въездах в Тернополь планируют создать санитарно-контрольные посты. Там будут проводить температурный скрининг.


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Автор: Наталья Боднар
Теги: Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Здоровье Новости Украины Здоровье Дети и несовершеннолетние Дети Тернополь Здоровая жизнь
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