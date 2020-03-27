На Тернопольщине уже 43 случая коронавируса: заболел 1,5-летний ребенок

В селе Лидихов на Тернопольщине 27 марта зафиксировали первый случай заражения коронавирусом COVID-19 – заболел полуторагодовалый ребенок. Всего в области инфицировано уже 43 человека.

Об этом председатель Кременецкого районного совета Владимир Стефанский сообщил в своем фейсбуке.

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К сожалению, есть первый случай заражения короновирусом COVID-19 в районе. У полуторагодовалого ребенка из села Лидихов обнаружили воспаление легких. Ребенка почаевские врачи с согласованием с родителями отправили на лечение в Тернополь. Сегодня у ребенка официально подтвердили коронавирус,

– рассказал Стефанский.

По его словам, вероятно, ребенок заразился от дяди, который недавно приехал в Украину из Польши. Мужчина не соблюдал карантинных требований и не находился в изоляции.

Важно! По состоянию на 27 марта на Тернопольщине зафиксировано 43 случая коронавируса.

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Первого больного коронавирусом в Тернопольской области обнаружили 20 марта. Заболел 57-летний священник. Он некоторое время правил службы, а также проводил похоронную церемонию и контактировал с другими священниками. По данным МВД, после заражения он контактировал с почти 500 людьми.

Чтобы остановить распространение инфекции, в области закрыли 6 сел.

Впоследствии в Тернополе ввели масочный режим, а работу общественного транспорта остановили. Маршрутки будут возить на работу только медиков, правоохранителей, коммунальщиков, работников продуктовых магазинов и аптек, работников органов государственной власти.

На въездах в Тернополь планируют создать санитарно-контрольные посты. Там будут проводить температурный скрининг.



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