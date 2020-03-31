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На Тернопольщине выросло количество инфицированных медиков: комментарий зампредседателя РГА

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Сейчас в Монастырском районе Тернопольской области зафиксировали 68 случаев инфицирования коронавирусом. Из них 29 – это медицинский персонал, среди которых COVID-19 обнаружили у 8 врачей.

Предположительно, первопричиной заражения медицинских работников стал тот случай, когда сделали тест медсестре, которая первой была госпитализирована 17 марта. Впрочем, он показал, что у нее был грипп типа А. После того, как ее состояние ухудшилось, женщину перевели на искусственную вентиляцию легких, а уже потом сделали повторный тест, который показал, что у нее COVID-19. Об этом в эфире программы "О главном" на 24 канале рассказал Павел Дронь – заместитель председателя Монастырисской ОГА.

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Он отметил, что в этот период, между двумя тестами, с ней были в контакте как врачи, так и медсестры. Поэтому, возможно, это и является главным источником заболевания врачей.

Также он сообщил, что среди медиков, которые больны, один врач находится в Тернопольской городской больнице. У нее средняя форма течения болезни. Медсестра, которая первая заболела коронавирусом, находится сейчас в Монастырисском районе, у нее тяжелая форма заболевания.

Все остальные врачи, медсестры имеют легкую форму. Они на самоизоляции находятся дома. У некоторых даже нет симптомов, в частности температуры. Надеемся, что они переболеют легко и выйдут из этого кризиса,
– отметил Павел Дронь.

Он рассказал, что в районной Монастырисской больнице госпитализированы 14 человек, из них 4 – в тяжелом состоянии, 10 – в среднем.

Больницы снабжены двумя аппаратами искусственной вентиляции легких первого класса, а также есть 3 аппарата средней мощности. Также в течение двух последних дней медицинским работникам доставили защитные костюмы. По мнению заместителя председателя РГА, их должно хватить почти на неделю.

Имеем 300 быстрых тестов, однако им не совсем доверяем. Все, кто прошел тестирование, а это больше, чем 200 человек, из которых 153 – это медицинские работники, проведені ПЦР-тесты,
– сообщил Павел Дронь.

Як відрізняються тести на коронавірус
Как отличаются тесты на коронавирус / Инфографика 24 канала

Автор: Марина Васильева
Теги: Тернополь Коронавирус в Украине Новости Здоровье Лечение Здоровье Коронавирус COVID-19 Новости Украины
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