На территории Германии зафиксировали первые смертельные случаи коронавируса: детали
В Германии подтвердили две первые смерти от коронавирусной инфекции COVID-2019. Один человек умер в Гайнсберге, что на границе с Нидерландами. Еще одного человека госпитализировали в Эссене.
Об этом заявили в Министерстве здравоохранения федеральной земли Северная Рейн-Вестфалия, сообщает издание Bild. Сейчас немецкие СМИ не сообщают имена и состояние больных.
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Что известно о распространении коронавируса в Германии
- Первый немецкий гражданин умер в воскресенье, 8 марта, на отдыхе в египетской Хургаде.
- Министерство здравоохранения Германии призвало отменить все масштабные мероприятия с участием более тысячи человек.
- Регион Саксония-Анхальт остается единственной федеральной землей, куда инфекция пока не проникла.
Город Гайнзберг на карте:
Коронавирус распространяется в мире: последние новости
- По состоянию на 9 марта от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 3 825 человека. Общее количество инфицированных – 110 276 тысяч человек по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели более 62 тысяч человек.
- Covid-19 вышел за пределы Китая, где его впервые зафиксировали. Теперь больные коронавирусом есть в более 100 странах мира.
- 3 марта в Украине в Черновцах зафиксировали первый случай коронавируса. Больным оказался мужчина из Черновцов, который накануне вернулся из путешествия по Италии.
- Сейчас не существует вакцины от коронавируса. Впрочем, Китай и США заявили о том, что уже работают над ее созданием. В частности, США уже начали тестировать вакцину на людях.
Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала
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