На территории Германии зафиксировали первые смертельные случаи коронавируса: детали

В Германии подтвердили две первые смерти от коронавирусной инфекции COVID-2019. Один человек умер в Гайнсберге, что на границе с Нидерландами. Еще одного человека госпитализировали в Эссене.

Об этом заявили в Министерстве здравоохранения федеральной земли Северная Рейн-Вестфалия, сообщает издание Bild. Сейчас немецкие СМИ не сообщают имена и состояние больных.

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Что известно о распространении коронавируса в Германии

Первый немецкий гражданин умер в воскресенье, 8 марта, на отдыхе в египетской Хургаде.

Министерство здравоохранения Германии призвало отменить все масштабные мероприятия с участием более тысячи человек.

Регион Саксония-Анхальт остается единственной федеральной землей, куда инфекция пока не проникла.

Город Гайнзберг на карте:

Коронавирус распространяется в мире: последние новости

По состоянию на 9 марта от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 3 825 человека. Общее количество инфицированных – 110 276 тысяч человек по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели более 62 тысяч человек.

Covid-19 вышел за пределы Китая, где его впервые зафиксировали. Теперь больные коронавирусом есть в более 100 странах мира.

3 марта в Украине в Черновцах зафиксировали первый случай коронавируса. Больным оказался мужчина из Черновцов, который накануне вернулся из путешествия по Италии.

Сейчас не существует вакцины от коронавируса. Впрочем, Китай и США заявили о том, что уже работают над ее созданием. В частности, США уже начали тестировать вакцину на людях.



Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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