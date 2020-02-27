На украинских вокзалах появятся спецпомещения для проверки на коронавирус

В Украине начнут измерять температуру тела пассажиров поездов с целью предотвращения распространения нового вида коронавируса.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в фейсбуке.

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По его словам, компания "Укрзализныця" провела инструктажи персонала, подготовила средства индивидуальной защиты и специальные помещения на вокзалах, где будут проверять больных с симптомами респираторных заболеваний.

Чтобы контролировать состояние здоровья граждан, прибывающих в Украину из стран, где зафиксированы случаи Covid-19, проводится температурный скрининг в аэропортах и ​​на всех пунктах пропуска,

– сказал Криклий.

Он добавил, что в наличии 10 тысяч респираторов, 25 тысяч смотровых перчаток, более 1 тысячи защитных очков, а также запланировано получение партий антисептика для рук, дезинфекционных средств и защитных халатов.

Какие вокзалы имеют медицинские пункты для временной изоляции?

Киев-Пассажирский, Чоп, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Коломыя, Сумы, Херсон, Ужгород, Львов, Полтава-Южная, Винница, Жмеринка, Казатин, Николаев, Черновцы, Харьков, Одесса, Днепр, им. Т.Шевченко.

На пяти вокзалах отведены помещения для временной изоляции лиц с симптомами респираторных заболеваний: Запорожье-1, Ровно, Тернополь, Фастов, Белая Церковь.

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