На украинской границе коронавирус заподозрили у женщины, ехавшей на автобусе из Италии

25 февраля в Чопском пограничном отряде у женщины, ехавшей в "итальянском" автобусе, заподозрили коронавирус из-за повышенной температуры.

Случай произошел на пункте пропуска "Тиса", сообщают Mukachevo.net и УНН.

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По словам СМИ, у женщины была температура около 38. В связи с этим на место сразу вызвали медицинский персонал, который забрал ее в больницу для дальнейшего обследования.

Весь автобус вывели из очереди и всех, кто контактировал с женщиной, направили к медикам.

25 февраля на границах Украины ввели дополнительные меры безопасности. На Закарпатье их усилили из-за того, что в 99% случаев транспортные средства Италия–Украина используют именно пункт пропуска "Тиса". Пограничники работают в масках и перчатках и за сутки подвергли температурному скринингу более 2100 человек.

Главное про коронавирус Covid-2019 в Италии

По состоянию на 26 февраля от осложнений коронавируса в Италии умерли 11 пожилых людей и зафиксировано 322 случая заражения. При этом выздоровело только 3 людей.

Из-за чрезвычайной ситуации с распространением вируса в Италии ввели ограничения передвижения в некоторых регионах. Тем, кто несмотря на запрет покинет свой муниципалитет, грозит до 3 лет заключения.

Правительство Австрии запретило пропускать поезда из Италии, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

МИД Украины советует воздержаться от поездок в северную часть Италии.

Генконсульство Украины временно остановило прием граждан и выдачу документов. На случай чрезвычайных ситуаций работает горячая линия.

Пограничные службы и аэропорты Украины проводят температурный скрининг пассажиров.



Данные о смертности от коронавируса / инфографика 24 канала

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