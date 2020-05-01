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На вакцину против коронавируса нужно дополнительно 2 миллиарда долларов, – Всемирный банк

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На разработку вакцины против коронавируса нужно дополнительно 2 миллиарда долларов
На разработку вакцины против коронавируса нужно дополнительно 2 миллиарда долларов / Euronews

Все страны и фармацевтические компании сейчас бросили свои силы на разработку вакцины от коронавируса. Однако на это нужно немало времени, а также денег.

По данным Всемирного банка, разработка вакцины может занять 12-18 месяцев. А на это нужно будет дополнительно 2 миллиарда долларов. Об этом говорится в заявлении вице-президента Группы Всемирного банка Цейлы Пазарбасиоглу и директора направления перспективных исследований ВБ Аяхана Косе, сообщает Укринформ.

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При этом в заявлении отмечается, что эти средства нужны только для разработки трех вакцин. Поэтому сюда не входят расходы на изготовление и доставку лекарств.

Также самого дополнительного финансирования недостаточно для того, чтобы вакцину можно было эффективно использовать.

"Нам нужно создать справедливую глобальную систему распределения, чтобы гарантировать, что все страны, включая самые бедные, будут иметь равный доступ к вакцине после ее изготовления", – подчеркнули во Всемирном банке.

В этой связи также отмечается острая необходимость помочь развивающимся странам, после пандемии COVID-19 с целью более мягкого восстановления мировой экономики.

Правда і міфи про коронавірус
Правда и мифы о коронавирусе / Инфографика 24 канала

Автор: Игорь Садженица
Теги: Всемирный банк Новости Здоровье Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Здоровье Медицина
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