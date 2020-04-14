На въездах в Киев людям с температурой выше 37 будут делать тест на COVID-19: детали

С полуночи 16 апреля на въездах в Киев прибывшим будут измерять температуру. Если температура тела будет превышать 37°C, то возьмут анализы на COVID-19, а если выше 38°C – проведут тест на коронавирус и госпитализируют.

Если температура тела пассажира или водителя будет превышать 37°C, на место вызовут мобильную бригаду, сообщил советник Киевского городского главы Владимир Бондаренко в фейсбуке.

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Мобильная бригада проведет анализ на коронавирус и в зависимости от температуры направит на самоизоляцию или госпитализирует.

Бондаренко рассказал, что в связи с этим все въезды в Киев сузят до 1-2 полос движения, но выезды оставят свободными.

С 00:00 16.04.2020 на въездах в Киев будут введены измерения температуры для тех, кто въезжает в столицу. Это касается водителей и пассажиров автобусов, грузопассажирских и грузовых автомобилей, а также легковых автомобилей, перевозящих более 3 человек включая водителя,

– написал Бондаренко.

Поэтому, если у прибывших температура будет в пределах нормы и не будет симптомов, они беспрепятственно смогут попасть в столицу.

Если у вас температура выше 37°C – у вас могут взять анализы на COVID-19. Если выше 38°C – вас могут госпитализировать. Мы просим всех понять этот вынужденный шаг. К большому сожалению, ситуация, которую мы наблюдали в Украине в течение выходных, не дает нам возможности оптимистично смотреть на эту неделю, в течение которой государство должно перейти пик заболеваемости коронавирусной болезни,

– добавил Бондаренко.

Бондаренко заявил, что несоблюдение карантинных мероприятий гражданами становится причиной новых вспышек болезни. В Киеве зафиксировано уже 94 вспышек в местах компактного проживания или работы больных коронавирусом.

Он считает, что болезнь можно остановить только соблюдая карантин. По его словам, если количество больных станет больше, то больницы не справятся с такой нагрузкой, из-за чего количество летальных случаев возрастет.

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