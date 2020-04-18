24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

На Виннитчине коронавирус обнаружили у 97 медиков: что говорит Минздрав

- Читати новину українською
Коронавирус у медиков в Винницкой области: что известно / Unsplash

В Винницкой области 97 случаев заражения коронавирусом среди медицинских работников. По словам главы Минздрава Максима Степанова, вспышки инфекции произошли в 22 учреждениях здравоохранения области.

Больше всего больных в Калиновской центральной районной больнице, которая определена как опорная для лечения пациентов с COVID-19, рассказал министр здравоохранения во время пресс-брифинга.

К теме В Украине уже 5106 случаев коронавируса COVID-19

По словам Степанова, 16 апреля в Винницкой области работала комиссия Минздрава во главе с его заместителем Ириной Микичак. Комиссия общалась с врачами, проверила обеспечение и каким образом проводится распределение индивидуальных средств защиты.

Степанов отметил, что если говорить о Калиновской ЦРБ, то сейчас они обеспечены средствами индивидуальной защиты, в частности респираторами и костюмами биологической защиты.

Мы очень остро ощущаем эту проблематику. Хочу сообщить, что мы анализируем каждый случай относительно заболеваемости медицинского работника, устанавливаем всю эпидемиологическую цепочку – каким образом он заболел,
– сказал Степанов.

Министр отметил, что проблема нехватки средств медицинской защиты есть не только в Винницкой области, но и во всех областях страны. Он добавил, что на начало эпидемии Украина вообще не была обеспечена специфическими средствами индивидуальной защиты.

Степанов подчеркнул, что проблема именно со специфическими средствами защиты, которые должны соответствовать стандартам для лечения больных с COVID-19.

Например, костюмы биозащиты в Украине по соответствующим стандартам просто не производятся. Основной страной, где это производится является Китай,
– рассказал министр.

Вместе с тем он добавил, что в Украину каждую неделю прилетают самолеты с необходимым грузом, который сразу распределяют по всем областям.


Как не заболеть коронавирусом / Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Винница Новости Здоровье Больница Министерство здравоохранения Украины Максим Степанов Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Лечение Здоровье
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
17 апреля 07:10 Что делать, если скорая помощь отказывается приезжать: советы юриста
Олександр Бевза
16 апреля 10:30 Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция
Анастасія Лукашевська
16 апреля 07:40 Какими лекарствами предлагают лечить коронавирус: список
Анастасія Лукашевська
15 апреля 19:40 Что такое пандемия и эпидемия: объясняем разницу на примере коронавируса
Анастасія Лукашевська
15 апреля 17:10 Гомосексуальная, бисексуальная или гетеросексуальная: тест на сексуальную ориентацию
Олександр Бевза

Новости
Больше новостей