На Виннитчине коронавирус обнаружили у 97 медиков: что говорит Минздрав

В Винницкой области 97 случаев заражения коронавирусом среди медицинских работников. По словам главы Минздрава Максима Степанова, вспышки инфекции произошли в 22 учреждениях здравоохранения области.

Больше всего больных в Калиновской центральной районной больнице, которая определена как опорная для лечения пациентов с COVID-19, рассказал министр здравоохранения во время пресс-брифинга.

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По словам Степанова, 16 апреля в Винницкой области работала комиссия Минздрава во главе с его заместителем Ириной Микичак. Комиссия общалась с врачами, проверила обеспечение и каким образом проводится распределение индивидуальных средств защиты.

Степанов отметил, что если говорить о Калиновской ЦРБ, то сейчас они обеспечены средствами индивидуальной защиты, в частности респираторами и костюмами биологической защиты.

Мы очень остро ощущаем эту проблематику. Хочу сообщить, что мы анализируем каждый случай относительно заболеваемости медицинского работника, устанавливаем всю эпидемиологическую цепочку – каким образом он заболел,

– сказал Степанов.

Министр отметил, что проблема нехватки средств медицинской защиты есть не только в Винницкой области, но и во всех областях страны. Он добавил, что на начало эпидемии Украина вообще не была обеспечена специфическими средствами индивидуальной защиты.

Степанов подчеркнул, что проблема именно со специфическими средствами защиты, которые должны соответствовать стандартам для лечения больных с COVID-19.

Например, костюмы биозащиты в Украине по соответствующим стандартам просто не производятся. Основной страной, где это производится является Китай,

– рассказал министр.

Вместе с тем он добавил, что в Украину каждую неделю прилетают самолеты с необходимым грузом, который сразу распределяют по всем областям.



Как не заболеть коронавирусом / Инфографика 24 канала

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