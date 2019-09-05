На Волыни 16 человек отравились в кафе: их госпитализировали

В Волынской области после посещения местного кафе отравились 16 человек, среди них двое детей.

Пострадавшие посещали кафе "Оселя" в селе Зализныци Волынской области, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

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"4 сентября в ГСЧС поступила информация, что в течение 2 и 3 сентября в Любешовскую ЦРБ с подозрением на пищевое отравление госпитализированы 16 человек (из них двое детей), которые 31 августа посещали кафе "Оселя" в с. Зализныци", – говорится в сообщении.

В ГСЧС отмечают, что проводят комплекс противоэпидемических мероприятий.