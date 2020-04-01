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На Волыни 4 медиков заболели коронавирусом

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Коронавирусом болеют украинские врачи / УНН

В Волынской области подтвердили четыре новых случая заражения коронавирусом у медиков одной из больниц. Медперсонал проходил обследование в профилактических целях, предусмотренных противоэпидемическими мероприятиями.

Об этом сообщает пресс-служба Волынской облгосадминистрации.

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Известно, что обследование медперсонал проходил в профилактических целях, предусмотренных противоэпидемическими мероприятиями в отделении интенсивной терапии, однако у четырех медработников тест показал положительный результат на COVID-19.

В сообщении Волынской ОГА говорится, что в области еще 10 человек ожидают подтверждения результатов, образцы которых находятся на исследовании в региональном лабораторном центре.

В общем в Волынской области провели 99 ПЦР анализов на выявление коронавирусной инфекции. Из них – 51 у лиц с подозрением, и 48 – у лиц, которые контактировали с вернувшимися из-за границы украинцами.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Коронавирус в Украине Новости Здоровье Здоровье Лечение Больница Новости Луцка Волынь
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