На Волыни 5 человек, у которых подозревают коронавирус, хотели сбежать из больницы

В Волынской области пять человек, которые находились на обсервации из-за подозрения на коронавирус, пытались сбежать из больницы. У одного из мужчин во время пересечения границы обнаружили повышенную температуру.

Об этом сообщил председатель Любешовской районной государственной администрации Сергей Фесик, сообщил 12 канал.

Читайте также: Нацгвардия охраняет больницу на Киевщине, где госпитализируют больных коронавирусом

Пятеро мужчин возвращались в Украину с заработков в России. Во время пересечения границы у одного из них обнаружили температуру 38 градусов, их доставили в инфекционное отделение Любешовской центральной районной больницы для проверки. Все пятеро – жители Закарпатской области.

Состояние здоровья их удовлетворительное, температуры ни у кого из них нет. Анализы проверяют. Полиция обеспечивает круглосуточную охрану, чтобы госпитализированные не сбежали, потому что очень рвутся это сделать. Заблокирована их машина. И на всякий случай – полицейские сидят возле инфекционного отделения. Ждем результатов,

– сообщил Фесик.

Что известно о распространении коронавируса в Украине?По состоянию на 20 марта в Украине подтвердили 26 случаев заболевания коронавирусом, 3 из них – летальные. В Украине ввели карантинные ограничения, поэтому запретили проводить массовые мероприятия, учебный процесс. Закрыты все ТРЦ, рестораны, кафе, метро, кинотеатры. Также запретили железнодорожную, авиа-, автобусную и междугородную пассажирскую перевозку. Карантин продлится до 3 апреля, но в правительстве уже говорят о его возможном продлении.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье