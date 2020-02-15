24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

На Волыни маленькая девочка умерла от преждевременного старения

15 Читати новину українською
/ Фонд волонтеров Украины

На Волыни 8-летняя Анна Сакидон умерла от редкой болезни – каждый год ее жизни считался, как 8-10 лет.

Анна Сакидон имела редкий синдром Хатчинсона-Гилфорда. Сейчас в Украине известно лишь о 2 случаях этого заболевания, пишет Вестник.

К теме: Минздрав сократил расходы на людей с редкими заболеваниями

О смерти девочки Вестнику сообщил директор Волынской областной детской больницы Сергей Ляшенко.

8-летняя Анна Сакидон проживала с родителями в селе Качин Камень-Каширского района на Волыни. На момент смерти девочки, ее биологический возраст составлял более 70 лет.

 
Синдром Хатчинсона-Гилфорда – что это?
Или же прогерия – редкая и неизлечимая генная мутация, которая характеризуется ускоренным старением у детей. 

Дети с этим синдромом, несмотря на свой возраст, выглядят в соответствии с биологическим – кожа и внутренние органы "стареют". Известно, что во всем мире из-за прогерии страдают около 100 детей.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Национальный отбор на Евровидение-2020: песни участников
сегодня
5597
Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Жертвы Волынь Новости Здоровье Дети Здоровье
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
14 февраля 09:00 Задушить любовью: как не перейти черту между любовью и паразитизмом
Олександр Бевза 1023
13 февраля 19:42 Методы контрацепции для женщин и мужчин: эффективность и побочные эффекты
Оксана Вербіцька 47995
12 февраля 19:01 Готова ли Украина к борьбе с коронавирусом: эксклюзивное интервью со Скалецкой
Альона Чернецька 861
10 февраля 15:09 Оскар-2020: все главные награды получили вегетарианцы
Анастасія Манюхіна 3036
9 февраля 17:42 Грозит ли украинцам новый коронавирус из Китая
Анастасія Кушпіт 10718
Новости
Больше новостей
Залиште відгук