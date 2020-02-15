На Волыни маленькая девочка умерла от преждевременного старения

На Волыни 8-летняя Анна Сакидон умерла от редкой болезни – каждый год ее жизни считался, как 8-10 лет.

Анна Сакидон имела редкий синдром Хатчинсона-Гилфорда. Сейчас в Украине известно лишь о 2 случаях этого заболевания, пишет Вестник.

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О смерти девочки Вестнику сообщил директор Волынской областной детской больницы Сергей Ляшенко.

8-летняя Анна Сакидон проживала с родителями в селе Качин Камень-Каширского района на Волыни. На момент смерти девочки, ее биологический возраст составлял более 70 лет.

Синдром Хатчинсона-Гилфорда – что это? Или же прогерия – редкая и неизлечимая генная мутация, которая характеризуется ускоренным старением у детей.

Дети с этим синдромом, несмотря на свой возраст, выглядят в соответствии с биологическим – кожа и внутренние органы "стареют". Известно, что во всем мире из-за прогерии страдают около 100 детей.

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