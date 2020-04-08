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На Волыни от коронавируса выздоровела 7-летняя девочка

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Семилетняя девочка, которая одной из первых заболела коронавирусом на Волыни, выздоровела. Повторный тест на COVID-19 показал отрицательный результат.

Об этом сообщили на брифинге в Волынской ОГА.

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Жительница села Горка Полонка, у которой первой на Волыни официально подтвердили коронавирус, вылечилась,
– сообщили во время брифинга

Девочку дважды обследовали, дважды результат теста был отрицательным. Таким образом, это первый подтвержденный случай выздоровления больного коронавирусом на Волыни.

Известно, что ребенок почувствовал недомогания еще 23 марта, через два дня у нее подтвердили COVID-19. Девочка вместе с родителями все это время находилась на самоизоляции.

 

Директор Волынского областного лабораторного центра Минздрава Украины Наталия Янко отметила, что по состоянию на 8 апреля в области проверили 446 человек. Из них у 36 человек подтвердили диагноз COVID-19.


Течение коронавируса / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Здоровье Лечение Коронавирус в Украине Волынь Медицина
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