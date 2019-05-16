На Волыни студенты-медики спасли в поезде мужчину, который пережил клиническую смерть

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Студенты спасли мужчину в электричке
Студенты спасли мужчину в электричке / cfts.org.ua

На Волыни четверо студентов-медиков ехали в одном вагоне с мужчиной, у которого случился сердечный приступ. Прежде чем вызвать скорую, они начали реанимационные действия и спасли жизнь мужчине, который пережил клиническую смерть.

Четверо студентов медицинского колледжа ехали в электричке на практику, когда человеку рядом стало плохо. По словам одного из студентов, у него начались судорожные припадки, а голова начала забрасываться назад, сообщает ТСН.

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У мужчины не прослушивался пульс, поэтому они положили мужчину на пол и начали реанимировать.

Пока трое студентов спасали мужчину, четвертый вызвал скорую и обратился к машинисту, чтобы остановил поезд. Медики забежали в вагон через 6 минут и продолжили спасение.

Студенты, которые спасли мужчину в поезде\\скриншот ТСН

Через 26 минут реанимации мужчина в итоге задыхал. Медики объясняют, что в поезде у 63-летнего мужчины случился сердечный приступ и он был в состоянии клинической смерти.

В этом году все четверо студентов заканчивают свой колледж: один станет фельдшером, а другие продолжат обучение.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Медицина
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