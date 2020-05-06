На Волыни зафиксировали вспышку коронавируса в психиатрической больнице

В Олицком отделении Волынской областной психиатрической больницы, где одна из пациенток умерла от коронавирусной инфекции COVID-19, подтвердили еще 15 случаев заражения среди персонала и больных.

Об этом сообщает Офис омбудсмена Украины на странице в фейсбуке.

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У всех работникам и пациентам, которые находились в контакте с первой больной пациенткой, собраны анализы и проведено тестирование. По результатам анализов выявлено 10 человек персонала и 5 пациентов, у которых подтвержден коронавирус. Все контактные работники находятся в изоляции.

Тестирование других работников и пациентов больницы планируют сделать 7 мая.

По словам медицинского директора по лечению Олицкого отделения Анны Бевко, четверо пациентов с повышенной температурой сегодня переведены в инфекционную больницу для лечения в условиях стационара.

Во время карантина новых пациентов не принимали, никого не выписывали,

– добавили в источнике.

В психиатрической больнице провели дезинфекцию во всех помещениях, ведется температурный скрининг в каждом отделении с занесением результатов в специальные журналы, обеспечен масочный режим.

Течение заболевания COVID-19 / Инфографика 24 канала

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