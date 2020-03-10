На всей территории Италии объявили карантин: эксклюзивный комментарий украинки

С 10 марта на всей территории Италии будет действовать карантин. Его объявили в ответ на стремительное распространение коронавируса. Как в стране реагируют на новые ограничительные нормы – читайте дальше.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала Анна Алексеева, которая работает в итальянской Вероне, что в регионе Венето.

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По ее словам, до 9 марта (именно тогда карантин расширили на всю страну – 24 канал) на улицах города, в частности на главной площади, было много людей. Карантина не слишком придерживались.

Что известно о карантине в Италии?Из-за вспышки коронавируса итальянское правительство решило расширить карантинные меры, которые ранее действовали в Ломбардии на всю страну. В Италии запретили все общественные собрания, спортивные мероприятия и вообще ограничили движение. С 10 марта людям будет разрешено ездить только на работу или по важным семейным делам. В то же время премьер-министр страны отметил, что безопаснее будет оставаться дома.

Анна Алексеева по профессии – гид. Украинка рассказала, что все экскурсии на март и апрель отменили. "Я рекомендую туристам сейчас не путешествовать в Италию и другие страны", – добавила женщина. Также она рассказала об ограничениях, которые ввели в общественных местах.

Мы сидели с мужем в пиццерии. Один стол был занят, один – свободен. То есть придерживаются расстояния – один метр. Итальянцы привыкли все время пить кофе у барной стойки, сейчас это запрещено,

– отметила Алексеева.

"До 9 марта итальянцы не воспринимали ситуацию серьезно. Они выходили на улицы, гуляли. Если китайцы не выходили из дома, и там сейчас наблюдаются положительные показатели, то у нас наоборот – количество зараженных растет", – подчеркнула она.

Важно! По состоянию на 10 марта число жертв коронавируса в Италии резко выросло до 463. Общее количество инфицированных превысило отметку в 9 тысяч человек.

"Я рекомендую украинцам ограничить все контакты. У вас, как и в других странах Европы, немного об этом говорят. Мы сами только две недели осознавали, что произошло, и не воспринимали это всерьез", – подытожила Алексеева.

Коронавирус в Италии: что известно

Италия больше всего в Европе пострадала от эпидемии коронавируса. По общим показателям инфицированных и погибших в результате эпидемии государство находится на втором месте после Китая, который и стал источником коронавируса.

В европейском государстве эпидемия распространяется уже несколько недель подряд, а количество погибших постоянно растет. Сначала от коронавируса страдал только север страны, в частности регион Ломбардия. Впрочем позже болезнь распространилась по всей стране хотя на севере ситуация до сих пор самая страшная.

МИД Украины рекомендует гражданам воздержаться от поездок в Италию.



Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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