24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

На Закарпатье 10 детей заразились менингококковой инфекцией

- Читати новину українською

У 10 детей в Закарпатской области обнаружили менингококковую инфекцию. Больных доставили из сел Корытняны и Часловцы Ужгородского района в областную клиническую инфекционную больницу в период с 3 по 11 марта 2020 года.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что они находились в состоянии средней степени тяжести.

Читайте также Медицинская реформа: кто и почему пытается ее отменить

Все больные – дети 2010-2019 годов рождения. Шестеро из них учатся в одной школе – Корытнянская ООШ.

В ГСЧС отметили, что сейчас проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. В школе, где учились больные, проводят дезинфекцию помещений.

 
Что такое менингококковая инфекция:
Это острое инфекционное заболевание, которое вызывают бактерии менингококка. Передается только воздушно-капельным путем.
Инфекционная болезнь распространена во всех странах мира, приводит к тяжелым последствиям, характеризуется высоким количеством летальных исходов, а также склонностью к возникновению массовых эпидемических вспышек.

 

Несмотря на развитие медицины и вакцинацию, почти каждые 10 – 30 лет вспыхивает повышение заболеваемости менингококковой инфекцией. В Украине количество летальных случаев достигает от 11 до 17%.

 
Менингококковая инфекция – симптомы
  • повышенная температура;
  • сильная головная боль;
  • повышенная чувствительность глаз к свету;
  • озноб;
  • нарушение сна;
  • высыпания.
Закрытие границ из-за коронавируса: правительство приняло официальное решение
сегодня
Автор: Марина Васильева
Теги: Инфекция Дети и несовершеннолетние Новости Закарпатья Новости Украины Новости Здоровье Лечение Здоровье
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
сегодня 06:25 Как правильно идти на самоизоляцию: инструкция
Анастасія Лукашевська
13 марта 17:10 Как сохранять здоровый сон: советы специалиста
Юлія Девда
13 марта 12:30 Как читать новости про коронавирус и не потерять здравый смысл: практические советы психолога
Євгенія Мазур
12 марта 10:45 Самые опасные пандемии, которые пережило человечество: как с ними боролись и последствия
Анастасія Лукашевська
11 марта 19:40 Что такое пандемия и эпидемия: объясняем разницу на примере коронавируса
Анастасія Лукашевська
Новости
Больше новостей
Залиште відгук