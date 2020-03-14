На Закарпатье 10 детей заразились менингококковой инфекцией

У 10 детей в Закарпатской области обнаружили менингококковую инфекцию. Больных доставили из сел Корытняны и Часловцы Ужгородского района в областную клиническую инфекционную больницу в период с 3 по 11 марта 2020 года.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что они находились в состоянии средней степени тяжести.

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Все больные – дети 2010-2019 годов рождения. Шестеро из них учатся в одной школе – Корытнянская ООШ.

В ГСЧС отметили, что сейчас проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. В школе, где учились больные, проводят дезинфекцию помещений.

Что такое менингококковая инфекция: Это острое инфекционное заболевание, которое вызывают бактерии менингококка. Передается только воздушно-капельным путем.

Инфекционная болезнь распространена во всех странах мира, приводит к тяжелым последствиям, характеризуется высоким количеством летальных исходов, а также склонностью к возникновению массовых эпидемических вспышек.

Несмотря на развитие медицины и вакцинацию, почти каждые 10 – 30 лет вспыхивает повышение заболеваемости менингококковой инфекцией. В Украине количество летальных случаев достигает от 11 до 17%.