На Закарпатье более 100 медиков отправили на самоизоляцию из-за контакта с больной COVID-19

Об этом сообщила директор департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Елизавета Биров, пишет Укринформ.

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В департамент ОГА сегодня поступила информация от директора КНП "Иршавская районная больница" о том, что 112 человек медперсонала двух отделений медучреждения отправили на самоизоляцию из-за возможного контакта с больной коронавирусом, которая находилась на лечении в этом медучреждении,

– рассказала Биров.

Она добавила, что за последние три дня этим медикам было проведено 143 экспресс-теста на коронавирус и 35 ПЦР-тестов. По состоянию на 9 апреля ни у одного из них коронавирус не подтвержден.