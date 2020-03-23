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На Закарпатье обнаружили первый случай коронавируса

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В Мукачево лабораторно подтвердили один случай заболевания коронавирусом. Заболела женщина, муж которой недавно вернулся из Италии. Известно также, что женщина не находилась в самоизоляции, а ходила в церковь.

Об этом сообщили в мукачевском медицинском центре "Семья".

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Сегодня в Мукачево зафиксирован первый лабораторно подтвержденный случай Covid-19. Это подтвердили в Мукачевской горсовете.

Заболела 68-летняя женщина из микрорайона Подгоряны. Ее муж вернулся из Италии 20 марта.

Сегодня утром обратилась к семейному врачу по телефону, который принял решение провести тестирование на коронавирус. Результат оказался положительным. Состояние женщины стабильное, ее везут в Ужгород, в Закарпатскую областную инфекционную больницу каретой скорой помощи.

Известно, что мужчина находился в самоизоляции, однако женщина посетила церковь 20 и 21 марта.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Коронавирус в Украине Новости Закарпатья Новости Здоровье Здоровье Лечение
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