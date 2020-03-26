На Закарпатье подтвердили первый случай коронавируса

Лаборатория Министерства здравоохранения Украины в Киеве подтвердила заражение коронавирусом у жительницы г. Мукачево Закарпатской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Закарпатской областной государственной администрации.

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По данным ОГА, жительница Мукачево попала в областную инфекционную больницу во вторник 24 марта. В Мукачево ей провели тест методом ПЦР и установили коронавирусную инфекцию. Чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз, анализы пациентки направили в Киев.

Сейчас женщина в удовлетворительном состоянии. Все контактные лица установлены, им рекомендуется находиться на самоизоляции.

Штаб противоэпидемической комиссии при Закарпатской ОГА отметил, что в целом в области на самоизоляции находятся 6729 человек. 6346 закарпатцев, которые вернулись из-за границы, вставших на учет семейных врачей.

Главное о коронавирус в Украине

По состоянию на 26 марта в Украине зафиксировано 164 случая заражения коронавирусом , из которых 5 летальных, а 1 человек выздоровел.

, из которых 5 летальных, а 1 человек выздоровел. 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится до 24 апреля. Также государство закрыло свои границы для иностранцев с 16 марта и прекратило международное авиа- и железнодорожное сообщение с 17 марта.

Закрыли и все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе и тому подобное. Работать будут только аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании.

С 18 марта полностью прекратили междугороднее пассажирское железнодорожное сообщение. Также закрыли метро в Киеве, Харькове и Днепре.

Правительство планирует ввести режим чрезвычайной ситуации по всей Украине.



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