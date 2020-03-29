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На Закарпатье тесты показали коронавирус у 19 человек, которые контактировали с больным

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Люди с подозрением на коронавирус – на самоизоляции / RFI

Более 50 человек контактировали с больной коронавирусом жительницей Мукачево в церкви. Из них 19 получили положительные тесты на COVID-19. Анализы отправят в Киев для подтверждения результата.

Все контакте лица находятся в режиме самоизоляции с 23 марта. Об этом сообщил на своей странице в фейсбуке исполняющий обязанности председателя Закарпатской ОГА Алексей Гетманенко.

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Состояние здоровья всех инфицированных – под контролем семейных врачей. В случае ухудшения их госпитализируют в инфекционные больницы. Чтобы подтвердить заболевание, биоматериалы пришлют в Киев в лабораторию Минздрава.

Заметим, что церкви Мукачевской епархии (УПЦ Московского патриархата), несмотря на карантин, остаются открытыми для верующих. Можно исповедаться и попричащатись. Также церковники "считают целесообразным в период карантина совершать молебны с окроплением святой водой и церковным звоном". О соответствующем решении говорится в обращении главы епархии митрополита Феодора.

Сейчас на Закарпатье зафиксирован один случай заболевания коронавирусом у женщины из Мукачево. Она находится на лечении в Областной инфекционной больнице в Ужгороде. Всего в Украине заболели COVID-19 418 человек, 9 умерли. 5 вылечились.

Автор: Ирина Пундор
Теги: Здоровье Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Религия Новости Закарпатья Лечение
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