На Закарпатье тесты показали коронавирус у 19 человек, которые контактировали с больным
Более 50 человек контактировали с больной коронавирусом жительницей Мукачево в церкви. Из них 19 получили положительные тесты на COVID-19. Анализы отправят в Киев для подтверждения результата.
Все контакте лица находятся в режиме самоизоляции с 23 марта. Об этом сообщил на своей странице в фейсбуке исполняющий обязанности председателя Закарпатской ОГА Алексей Гетманенко.
Смотрите также Придерживаются ли пенсионеры карантина в Украине: фото, видео
Состояние здоровья всех инфицированных – под контролем семейных врачей. В случае ухудшения их госпитализируют в инфекционные больницы. Чтобы подтвердить заболевание, биоматериалы пришлют в Киев в лабораторию Минздрава.
Заметим, что церкви Мукачевской епархии (УПЦ Московского патриархата), несмотря на карантин, остаются открытыми для верующих. Можно исповедаться и попричащатись. Также церковники "считают целесообразным в период карантина совершать молебны с окроплением святой водой и церковным звоном". О соответствующем решении говорится в обращении главы епархии митрополита Феодора.
Сейчас на Закарпатье зафиксирован один случай заболевания коронавирусом у женщины из Мукачево. Она находится на лечении в Областной инфекционной больнице в Ужгороде. Всего в Украине заболели COVID-19 418 человек, 9 умерли. 5 вылечились.
Читайте также
-
В Тернополе восемь врачей инфекционного отделения уволились из-за коронавирусасегодня , 15:14
-
Больной коронавирусом ребенок в Винницкой области находится в тяжелом состояниисегодня , 15:47
-
В Украине от коронавируса умерли 9 человек: перечень областейсегодня , 11:12
-
На Киевщине количество больных коронавирусом увеличилось до 45: статистика по районамсегодня , 13:47
-
В Луцке коронавирус обнаружили у директора городской клинической больницысегодня , 12:38
-
Больных с легкой формой коронавируса госпитализировать не будут, – Ляшкосегодня , 12:36