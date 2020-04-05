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На Закарпатье выписали из больницы первую пациентку с коронавирусом

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На Закарпатье выписали из больницы первую пациентку с коронавирусом / Getty Images

Первую пациентку, которой лабораторно подтвердили коронавирусную инфекцию на Закарпатье, выписали из областной инфекционной больницы.

Об этом сообщает Закарпатская ОГА на странице в фейсбуке. Дважды тесты ПЦР показали отрицательный результат у пациентки.

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"Первую пациентку, которой поставили диагноз COVID-19 на Закарпатье, выписали из областной инфекционной больницы. Дважды тесты ПЦР COVID-19 показали в нее отрицательный результат", – написали в ОГА.

В источнике говорится, что нужно провести еще один контрольный тест для того, чтобы сказать о полном выздоровлении. Женщина находится дома под наблюдением врачей. Пациенткой является 68-летняя жительница Мукачево, которая получила подтверждение на коронавирус 23 марта.

Известно, что пациентка не соблюдала правила карантина и инфицировала еще 20 человек.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости Закарпатья Новости Здоровье Здоровье Лечение
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