На Закарпатье выписали из больницы первую пациентку с коронавирусом
Первую пациентку, которой лабораторно подтвердили коронавирусную инфекцию на Закарпатье, выписали из областной инфекционной больницы.
Об этом сообщает Закарпатская ОГА на странице в фейсбуке. Дважды тесты ПЦР показали отрицательный результат у пациентки.
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"Первую пациентку, которой поставили диагноз COVID-19 на Закарпатье, выписали из областной инфекционной больницы. Дважды тесты ПЦР COVID-19 показали в нее отрицательный результат", – написали в ОГА.
В источнике говорится, что нужно провести еще один контрольный тест для того, чтобы сказать о полном выздоровлении. Женщина находится дома под наблюдением врачей. Пациенткой является 68-летняя жительница Мукачево, которая получила подтверждение на коронавирус 23 марта.
Известно, что пациентка не соблюдала правила карантина и инфицировала еще 20 человек.
Как не заболеть коронавирусом / Инфографика 24 канала
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