На Закарпатье запатентовали новый вид многоразовой защитной маски

В Закарпатской области общественные активисты разработали и запатентовали новый вид многоразовой защитной маски. На вид она – как медицинский щиток, однако легче и дешевле.

По функционалу новая маска превосходит другие, уверяют разработчики. О своем изобретении сообщили активисты общественной организации "Гидро Энерго Экология Карпат" в фейсбуке.

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По словам главы общественной организации Ивана Котурбача, маску можно использовать в быту – для защиты от вирусов и на производстве.

Наша маска имеет всего три точки крепления: на ушах, как очки, и третья опора на носу. Забор воздуха и выдох осуществляется из-за пределов маски возле ушей, поэтому собеседники при встрече не обмениваются воздушными массами. В маску можно ставить сменный фильтр и мыть ее. Изготавливается она из пищевого пластика, ее себестоимость – 25 гривен, в розничной сети будет стоить до 50 гривен,

– пояснил Котурбач в комментарии Укринформу.

Активисты рассказали, что уже имеют договоренности с двумя производителями – на Львовщине и Закарпатье. Но для этого нужно пройти сертификацию. Разработчики обратились к президенту и в Минздрав, чтобы они поспособствовали распространению изобретения во время пандемии. Пока ответа не получили.



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