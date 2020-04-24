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На Закарпатье запатентовали новый вид многоразовой защитной маски

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Себестоимость маски – 25 гривен
Себестоимость маски – 25 гривен / Фейсбук "Гидро Энерго Экология Карпат"

В Закарпатской области общественные активисты разработали и запатентовали новый вид многоразовой защитной маски. На вид она – как медицинский щиток, однако легче и дешевле.

По функционалу новая маска превосходит другие, уверяют разработчики. О своем изобретении сообщили активисты общественной организации "Гидро Энерго Экология Карпат" в фейсбуке.

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По словам главы общественной организации Ивана Котурбача, маску можно использовать в быту – для защиты от вирусов и на производстве.

Наша маска имеет всего три точки крепления: на ушах, как очки, и третья опора на носу. Забор воздуха и выдох осуществляется из-за пределов маски возле ушей, поэтому собеседники при встрече не обмениваются воздушными массами. В маску можно ставить сменный фильтр и мыть ее. Изготавливается она из пищевого пластика, ее себестоимость – 25 гривен, в розничной сети будет стоить до 50 гривен,
– пояснил Котурбач в комментарии Укринформу.

Активисты рассказали, что уже имеют договоренности с двумя производителями – на Львовщине и Закарпатье. Но для этого нужно пройти сертификацию. Разработчики обратились к президенту и в Минздрав, чтобы они поспособствовали распространению изобретения во время пандемии. Пока ответа не получили.

як правильно носити маску
Как правильно носить маску? / Инфографика 24 канала

Автор: Ирина Пундор
Теги: Новости Украины Здоровье Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Здоровье Новости Закарпатья Здоровая жизнь
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