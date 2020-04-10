На Закарпатье жителям запретили выходить из дома с субботы до понедельника
В Закарпатской ОГА жителям области приказали не выходить из дома с 13 часов 11 апреля до 6 утра 13 апреля.
Об этом сообщает zaholovok.com со ссылкой на исполнителя обязанностей председателя ОГА Алексея Гетманенко.
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В сообщении, опубликованном местными СМИ говорится, что ограничения на передвижение ввели для сдерживания распространения инфекции COVID-19.
Региональная комиссия приняла решение о введении максимального ограничения передвижения. Это означает, что начиная с тринадцати часов субботы 11 апреля до шести часов утра понедельника 13 апреля – вы не выходите из дома, вам нужно оставаться дома!,
– говорится в сообщении.
Гетманенко отметил, что благодаря уже введенным карантинным мерам удается сдерживать распространение коронавирусной инфекции в области. Следовательно, на этих выходных во всех городах региона будет проводиться санитарная обработка с использованием веществ с содержанием хлора.
Зато в указанное время правоохранители будут работать в усиленном режим, службу будут нести работники органов Нацполиции и Нацгвардии.
Штрафов в 17 тысяч гривен нарушителям карантина избежать не удастся,
– говорится в сообщении.
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