На Закарпатье жителям запретили выходить из дома с субботы до понедельника

В Закарпатской ОГА жителям области приказали не выходить из дома с 13 часов 11 апреля до 6 утра 13 апреля.

Об этом сообщает zaholovok.com со ссылкой на исполнителя обязанностей председателя ОГА Алексея Гетманенко.

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В сообщении, опубликованном местными СМИ говорится, что ограничения на передвижение ввели для сдерживания распространения инфекции COVID-19.

Региональная комиссия приняла решение о введении максимального ограничения передвижения. Это означает, что начиная с тринадцати часов субботы 11 апреля до шести часов утра понедельника 13 апреля – вы не выходите из дома, вам нужно оставаться дома!,

– говорится в сообщении.

Гетманенко отметил, что благодаря уже введенным карантинным мерам удается сдерживать распространение коронавирусной инфекции в области. Следовательно, на этих выходных во всех городах региона будет проводиться санитарная обработка с использованием веществ с содержанием хлора.

Зато в указанное время правоохранители будут работать в усиленном режим, службу будут нести работники органов Нацполиции и Нацгвардии.

Штрафов в 17 тысяч гривен нарушителям карантина избежать не удастся,

– говорится в сообщении.

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