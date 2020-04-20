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На Житомирщине 6-месячный ребенок заразился коронавирусом

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Вчера, 19 апреля, в городе Коростень на Житомирщине, коронавирус COVID-19 выявили у 6-месячного мальчика.

Об этом сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко на своей странице в фейсбуке.

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По его словам, в Коростене коронавирус зафиксировали у мальчиков 6 месяцев и 7 лет.

По результатам лабораторного исследования 75 проб, количество больных коронавирусом выросло на 15 человек,
– сказал глава ОГА.

Добавим, в Житомирской области по состоянию на 20 апреля выявили 226 случаев заражения коронавирусом.

"Теперь наибольшее количество заражений наблюдается в Житомире – 59 человек, в Коростене – 56, и в Бердичеве – 43", – добавил Бунечко.


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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Здоровье Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Житомирская область Новости Житомира Коронавирус в Украине Здоровая жизнь
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