На Житомирщине 6-месячный ребенок заразился коронавирусом
Вчера, 19 апреля, в городе Коростень на Житомирщине, коронавирус COVID-19 выявили у 6-месячного мальчика.
Об этом сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко на своей странице в фейсбуке.
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По его словам, в Коростене коронавирус зафиксировали у мальчиков 6 месяцев и 7 лет.
По результатам лабораторного исследования 75 проб, количество больных коронавирусом выросло на 15 человек,
– сказал глава ОГА.
Добавим, в Житомирской области по состоянию на 20 апреля выявили 226 случаев заражения коронавирусом.
"Теперь наибольшее количество заражений наблюдается в Житомире – 59 человек, в Коростене – 56, и в Бердичеве – 43", – добавил Бунечко.
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