На Житомирщине изнасиловали и пытали трансгендера: у полиции другая версия событий

В Житомирской области накануне майских праздников изнасиловали и избили 19-летнего трансгендера. Зато в полиции считают, что половой акт состоялся по собственному желанию обоих партнеров, но после полового акта злоумышленник понял, что был с трансгендером и на фоне этого возник "конфликт".

Пострадавшему пришлось написать новое заявление. Он просит рассматривать его, как "мотивированное предубеждениями по признакам сексуальной ориентации", сообщает hromadske.

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В заявлении трансгендер указал, что в приложении для онлайн-знакомств Badoo познакомился с 17-летним парнем, с которым договорился о встрече на 29 апреля.

Я трансгендерный человек, поэтому, несмотря на переписку в интернете и предварительное онлайн-знакомство, (он) сначала негативно отреагировал на этот факт, но потом он сам предложил пойти в магазин и купить энергетический слабоалкогольный напиток "Рево". После этого мы (пошли) в лес у реки между жилым массивом,

– говорится в заявлении.

Версия потерпевшего

Потерпевший рассказал, что около 2 часов ночи новый знакомый угрозами и силой принудил его к оральному сексу. В заявлении говорится, что после этого злоумышленник кому-то позвонил, отвел его в кусты и начал бить. Впоследствии подъехала машина, в которой было 4 парней и 1 девушка.

Ребята начали бить меня все вместе. Потом принудительно раздевали догола и били по голове, чтобы я не кричал и не звал на помощь,

– рассказал трансгендер.

По словам трансгендера, парень, который принудил его к сексу, отобрал у него телефон, а единственная в компании девушка надела на него наручники. Потерпевший рассказал, что затем его раздели догола, били и пытались изнасиловать еще несколько раз, угрожая ножом и убийством. Заявитель отметил, что все это действо нападавшие снимали на мобильные телефоны, а у него на теле остались царапины от ножа.

После этого обидчики начали гнать потерпевшего в сторону его дома, требуя десять тысяч гривен.

Ребята постоянно кричали, что они "банда" и никого здесь не боятся. Если я не выполню все их требования, они убьют меня очень жестоко, а если я отдам деньги, то меня якобы отпустят,

– сказал потерпевший.

Трансгендер вместе с нападающими зашел на двор дома, в котором жил с братом и родителями. Родители проснулись от лая собаки, вызвали скорую помощь и полицию, после чего обидчики уехали. По словам потерпевшего, это случилось 30 апреля после 5 утра.

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Версия полиции

В сообщении полиции говорится следующее: "За письменными показаниями заявителя, после непродолжительного общения между новыми знакомыми произошел оральный половой акт, на который он согласился по собственному желанию".

По версии правоохранителей, после секса парень, который склонил трансгендера к сексу, "заподозрил, что встретился не с девушкой – и между ними возник конфликт". Зато потерпевший свидетельствует, что о его ориентации парень узнал сразу при встрече.

Что касается "банды" нападающих, то полиция трактует их как людей, которые проезжали на машине мимо и решили вмешаться в конфликт. Далее в заявлении полиции говорится, что "у заявителя отобрали мобильный телефон, нанесли ему телесные повреждения и раздели, заставив в таком виде идти домой".

Трансгендер рассказал, что в постановлении о назначении судебно-медицинской экспертизы не упоминается об изнасиловании.

К сожалению, мы не указали номер статьи Уголовного кодекса Украины (относительно изнасилования – ред.), но это не повод для полиции говорить, что изнасилования не было. Полиция должна сама должным образом квалифицировать все сведения, изложенные в заявлении и предоставить адекватную квалификацию преступления, в,

– прокомментировали журналистам в правозащитном ЛГБТ-центре "Наш мир".

Правоохранители утверждают, что уже провели беседу с "17-летним интернет-знакомым" потерпевшего, а лица других участников происшествия устанавливают.

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Трансгендер рассказывает, что теперь боится за свою жизнь и жизнь своей семьи, ведь нападающие знают его дом и видели его родителей.

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