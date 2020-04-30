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На Житомирщине от коронавируса умер 18-летний парень

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Смерть от COVID-19 на Житомирщине
Смерть от COVID-19 на Житомирщине / Getty Images

В Житомирской области от осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19, умер 18-летний парень.

У умершего также были другие сопутствующие заболевания. Об этом в прямом эфире 24 канала сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

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Парень – родом из Попельнянского района. Как ранее отметила заместитель председателя ОГА, смерть наступила 29 апреля от кровотечения на фоне тромбоза.

Когда он попал в больницу, сразу была очень большая угроза осложнений. Мы оказывали всю необходимую помощь. Но, к сожалению, нам не удалось спасти его жизнь. Причиной, кроме коронавируса, были другие патологии,
– пояснил Бунечко.

В тот  же день в Житомирской центральной районной больнице от коронавируса умер еще один пациент – 85-летний житель села Пески.

Накануне местные власти решили ослабить карантин в областном центре. В частности, с 1 мая разрешат работать парикмахерским и продуктовым рынкам.

Коронавирус на Житомирщине: основное

  • По состоянию на 30 апреля в Житомирской области зафиксировали 374 случая заражения коронавирусом.
  • Ранее в Житомире COVID-19 подтвердили у более 10 человек, у которых не было никаких симптомов болезни.

 

Автор: Ирина Буртык
Теги: Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Украины Лечение Здоровье Жертвы Новости Житомира
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