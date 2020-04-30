На Житомирщине от коронавируса умер 18-летний парень

В Житомирской области от осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19, умер 18-летний парень.

У умершего также были другие сопутствующие заболевания. Об этом в прямом эфире 24 канала сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

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Парень – родом из Попельнянского района. Как ранее отметила заместитель председателя ОГА, смерть наступила 29 апреля от кровотечения на фоне тромбоза.

Когда он попал в больницу, сразу была очень большая угроза осложнений. Мы оказывали всю необходимую помощь. Но, к сожалению, нам не удалось спасти его жизнь. Причиной, кроме коронавируса, были другие патологии,

– пояснил Бунечко.

В тот же день в Житомирской центральной районной больнице от коронавируса умер еще один пациент – 85-летний житель села Пески.

Накануне местные власти решили ослабить карантин в областном центре. В частности, с 1 мая разрешат работать парикмахерским и продуктовым рынкам.

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