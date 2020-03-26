На Житомирщине подтвердили еще два случая заражения коронавирусом
В Житомирской области коронавирусом заболели еще два человека.
Два новых случая заболевания Covid-19 зарегистрированы в Житомирской области, это жители городов Бердичев и Малин. Об этом сообщил председатель Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко.
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Что известно о больных
В Бердичеве и Малине обнаружили новые зарегистрированные случаи Covid-19. В обоих случаях определены контактные лица,
– сообщил Бунечко.
Первый больной – житель Бердичева, которому 45 лет.
Перед госпитализацией больному был сделан быстрый тест, не выявивший коронавируса. Пациент был госпитализирован 23 марта в инфекционное отделение Бердичевской городской больницы, до этого был на самоизоляции,
– рассказал глава обладминистрации.
В Малине коронавирус обнаружили у мужчины 56 лет.
Поступил в Малинскую городскую больницу 25 марта, до этого наблюдался у частного семейного врача. На момент обращения к врачу проявления болезни не обнаруживались. Из-за ухудшения его состояния направлен в инфекционное отделение,
– рассказал Бунечко.
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